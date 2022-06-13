Испания — Чехия: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Испании обыграла Чехию со счётом 2:0 в четвёртом туре Лиги наций УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге (Испания).
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В середине первого тайма Карлос Солер вывел испанцев вперёд с передачи Марко Асенсио. На 75-й минуте Пабло Сарабия удвоил преимущество хозяев.
Соперниками Испании и Чехии по второй группе Лиги А являются сборные Португалии и Швейцарии. В параллельном матче Швейцария выиграла на своём поле со счётом 1:0.
Сборная Испании набрала восемь очков в четырёх турах Лиги наций. Португалия имеет в активе семь баллов, Чехия — четыре, а Швейцария — три.
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