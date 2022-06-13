Франция — Хорватия: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Франция – Хорватия.



Ставка: победа Франции и ТБ 1.5 за 1.87.



«Французы не слишком пекутся о результате – играют в своё удовольствие, о какой-то организации в их построениях говорить не приходится, создают немало и соперникам позволяют непривычно много.

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То, что они ни разу не победили в трёх летних матчах, с одной стороны, неожиданно, но с другой – вполне закономерно. Соберутся ли «трёхцветные» на последний матч сезона, чтобы уйти с последнего места в группе? Вполне возможно, но удастся ли им при этом сыграть максимально надёжно после потерь мяча – вопрос. Ожидаемый дуэт в центре поля – Гендузи-Тчуамени, особого доверия пока не вызывает.



Хорваты играют в эконом-режиме и ничего сверхъестественного не демонстрируют. Иногда получается сообразить впереди что-то на классе, но это выглядит исключением из правил.

Не думаю, что им удастся прыгнуть выше головы в Париже – не видно, откуда вдруг у них найдётся мотивация, тогда как у французов с этим на этот раз должно быть всё в порядке», — сказал Петросьян.



Прогноз с коэффициентом 6.80 на матч Франция — Хорватия.



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