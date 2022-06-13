Дания — Австрия: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги наций

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги наций Дания — Австрия.



Ставка: победа Дании за 1.87.



«Австрийцы уже прыгнули выше головы, набрав четыре очка в трёх первых турах. Новая команда Ральфа Рангника идёт сейчас в турнирной таблице выше Франции и Хорватии, двух финалистов последнего чемпионата мира по футболу. Долго такое продолжаться не может, конечно, австрийцы объективно являются самой слабой командой группы и наверняка проиграют в Дании.

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Сборная Дании в последние годы очень хороша, а потеря у датчан есть только одна — под вопросом участие в игре Дольберга. Дания на голову сильнее сборной Австрии, и было приятно увидеть достаточно высокий коэффициент на чистую победу сборной Дании, играющую на своём поле.

Так что ставлю на выигрыш хозяев поля. Давать почти двойку на таких датчан — это очень щедро», — сказал Вишневский.



Прогноз с коэффициентом 7.80 на матч Дания — Австрия.

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