Франция — Хорватия: прогноз Егора Титова на игру четвёртого тура Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Франция – Хорватия в четвёртом туре Лиги наций сезона-2022/2024.
Ставка: победа Франции за 1.52.
«Франция внезапно оказалась на последнем месте в группе. А это грозит ей вылетом в Лигу B. Удивительная ситуация. Но Дешаму никак не удаётся заставить чемпионов мира выкладываться на все сто процентов. Французы много пижонят, включаются лишь отрезками. К тому же много экспериментов со стороны тренерского штаба. Понятно, что турнир для Франции не очень важен, но вылетать из сильнейшей лиге ей вряд ли хочется. Всё-таки Франция – действующий чемпион.
Думаю, что в домашней игре с хорватами французы наконец-то покажут свой уровень. Мотивация должна появиться после таких неудач. Всё-таки подряд не обыграть Данию, Хорватию и Австрию — несолидно. Понятно, что класс французской команды запредельный, глубина состава самая большая в мире. Болельщики должны дать правильный настрой, разбудить команду.
Не буду придумывать форы. Просто сыграю победу Франции. Хорватия ничего особенного собой не представляет. Смогли прибавить с выходом Модрича и Ковачича в Дании, но против Франции будет совсем тяжело, тем более в гостях», — сказал Титов.
Прогноз с коэффициентом 7.80 на матч Дания — Австрия.
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