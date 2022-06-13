Франция — Хорватия: ставка Павла Занозина на матч Лиги наций УЕФА

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч Франция – Хорватия в четвёртом туре Лиги наций сезона-2022/2024.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.98.
«Безумный график сейчас предлагается сборным – четыре матча подряд нужно сыграть буквально за 10 дней. После тяжелейшего клубного сезона я даже не представляю, как футболисты ноги передвигают.
Экспресс с коэффициентом 19.33 на Лигу наций.
Франция не смогла выиграть у Австрии в последнем матче, тогда как Хорватия достаточно неожиданно обыграла Данию в гостях. Силы команд на исходе, поэтому показывать какую-то голевую феерию им будет тяжеловато.
В недавнем очном матче они сыграли 1:1, думаю, что и сейчас голов больше не будет. Обе команды предпочтут сыграть понадёжнее в обороне, поэтому предлагаю ставить на низ в этой встрече», — сказал Занозин.
Прогноз с коэффициентом 6.80 на матч Франция — Хорватия.
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