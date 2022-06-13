Франция — Хорватия: прогноз Александра Вишневского на игру 4-го тура Лиги наций

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Хорватия.
Ставка: победа Франции за 1.55.
«Сборная Франции идёт на последнем месте в своей группе, чемпионы мира за три матча не одержали ни одной победы. Хорваты на третьем месте, а впереди сборные Австрии и Дании.
Экспресс с коэффициентом 19.33 на Лигу наций.
Удивительные вещи, которым пора бы уже меняться. Надо бы французам побороться с датчанами за первое место в группе, для чего обязательно побеждать в домашнем матче хорватов. Мне кажется, что у команды Дидье Дешама это получится.
Сборная Франции не так уж и плохо играла в первых трёх турах, но были какие-то проблемы с мотивацией. Голевых моментов команда создавала много, но были проблемы с реализацией. Думаю, что в последнем матче перед отпуском футболисты отдадут все свои силы и с мотивацией на этот раз проблем не будет.
Полагаю, что французы при поддержке своей публики победят. Мбаппе уже восстановился от травмы, вышел на замену в последнем матче и даже забил гол. Сделаю две ставки: победа Франции и победа Франции в 1–2 мяча, то есть хозяева победят, но не с разгромным счётом», — сказал Вишневский.
Прогноз с коэффициентом 6.80 на матч Франция — Хорватия.
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