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Дания — Австрия: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций 13 июня

Дания — Австрия: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций 13 июня
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Дания – Австрия в четвёртом туре Лиги наций сезона-2022/2024.

Ставка: обе забьют за 1.96.

«Буквально недавно команды играли между собой — датчане оказались сильнее. Вообще, Австрия сейчас производит странное впечатление.

Экспресс с коэффициентом 19.33 на Лигу наций.

Приход Рангника там всех взбудоражил — и игроков, и федерацию. Определённые изменения в составе происходят. Но новый тренер, тем более такой, — это всегда определённая нестабильность.

Датчане дома играют, что называется, сердцем, с большим желанием, в атаку. Мне кажется, хороший вариант здесь — поставить на обе забьют. Рангник учится использовать сильные стороны нападения австрийской сборной. А Дания, в принципе, умеет это делать, и дома она должна забивать. Коэффициент на это дело — 1.96», — сказал Андронов.

Прогноз с коэффициентом 7.80 на матч Дания — Австрия.

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