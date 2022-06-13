Дания — Австрия: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций 13 июня

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Дания – Австрия в четвёртом туре Лиги наций сезона-2022/2024.
Ставка: обе забьют за 1.96.
«Буквально недавно команды играли между собой — датчане оказались сильнее. Вообще, Австрия сейчас производит странное впечатление.
Экспресс с коэффициентом 19.33 на Лигу наций.
Приход Рангника там всех взбудоражил — и игроков, и федерацию. Определённые изменения в составе происходят. Но новый тренер, тем более такой, — это всегда определённая нестабильность.
Датчане дома играют, что называется, сердцем, с большим желанием, в атаку. Мне кажется, хороший вариант здесь — поставить на обе забьют. Рангник учится использовать сильные стороны нападения австрийской сборной. А Дания, в принципе, умеет это делать, и дома она должна забивать. Коэффициент на это дело — 1.96», — сказал Андронов.
Прогноз с коэффициентом 7.80 на матч Дания — Австрия.
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