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Дания — Австрия: ставка Егора Титова на матч 4-го тура Лиги наций УЕФА

Дания — Австрия: ставка Егора Титова на матч 4-го тура Лиги наций УЕФА
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Дания – Австрия в 4-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.

Ставка: победа Дании 1.85.

«У Дании всё отлично получалось вплоть до матча с хорватами. Были одержаны две гостевые победы, но внезапно уступили Хорватии — 0:1. По игре было преимущество у датчан, больше подходов было, но реализовать ничего не получилось, в створ никак попасть не могли. А хорваты на опыте свой шанс подкараулили.

Экспресс с коэффициентом 19.33 на Лигу наций.

И ситуация в группе стала запутанной. Дания лидирует с шестью очками, у хорватов и австрийцев — по четыре, а французы неожиданно последние с двумя очками.

Дания теперь должна разбираться на своём поле с австрийцами, чтобы иметь гандикап перед второй игрой с Францией. В Вене Дания выиграла — 2:1, но у Австрии хватало моментов во втором тайме, чтобы как минимум сравнять счёт. Вообще, Австрия удивляет. Рангник только пришёл, а команда выглядит очень прилично — сбалансированно, есть боевой настрой.

Но всё же ставлю на победу Дании. Не верю, что во второй подряд домашней игре хозяева с их атакой не сумеют забить. А Австрия всё-таки много сил потратила в матче с французами, когда обороняла своё преимущество в счёте. Датчане покласснее, на мой взгляд», — сказал Титов.

Прогноз с коэффициентом 7.80 на матч Дания — Австрия.

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