Австралия — Перу: прогноз Алексея Андронова на стыковой матч ЧМ-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Австралия – Перу за право сыграть на ЧМ-2022.



Ставка: Австралия забьёт за 1.80.



«Стыковой матч за выход на чемпионат мира. Теперь всё это из одного матча играется. Играется в Катаре, на нейтральной территории. Но она условно нейтральная, потому что австралийцы играли там по ходу отборочного цикла. Им чуть лучше знакомы условия.

Экспресс с коэффициентом 19.33 на Лигу наций.

Я, конечно, не верю в силу каких-то перуанских шаманов. Сборная у них достаточно приличная. Проблема в одном — она мало забивает. Думаю, Австралия понимает: нужно хорошо сыграть в атаке. Забитый гол облегчит решение итоговой задачи.

Не знаю, может быть, в основное время будет результативная ничья. Но я практически уверен, что Австралия свой гол забьёт. Может и выиграть — 1:0. Кто знает. 1.80 — коэффициент на гол Австралии.

Всё-таки команда с таким хорошим опытом, привыкшая играть на чемпионате мира. Думаю, что лёгкой жизни у перуанцев не будет», — сказал Андронов.

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