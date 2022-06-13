Франция — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Франция – Хорватия в 4-м туре Лиги наций сезона-2022/2024.



Ставка: индивидуальный тотал угловых Франции больше 5.5 за 1.95.



«Продолжаются матчи Лиги наций. 4-й тур. Казалось, что по три матча сыграют, и достаточно на этом. Но нет. Решили ещё один тур сыграть.

Экспресс с коэффициентом 19.33 на Лигу наций.

6 июня Франция и Хорватия играли в Сплите, матч закончился 1:1. Французы вели, но уступили концовку и позволили Крамаричу сравнять счёт с пенальти. В итоге ничья 1:1.



Пока что Франция под руководством Дидье Дешама не выиграла ни одного матча, она на последнем месте с двумя очками. Отступать команде некуда. Очень много изменений и экспериментов у Дешама. Я так понимаю, что последние победители Лиги наций сейчас к этому турниру относятся не очень серьёзно. Гризманн уже 22 матча подряд не забивает за сборную. Тянет команду по-прежнему Килиан Мбаппе, который с австрийцами вышел на замену, здорово сыграл и забил.



В последних двух матчах, включая игру в Хорватии, Франция очень здорово использует фланги, много подаёт угловых. Так было и в Австрии, и в Хорватии. В Австрии вообще 10 заработали. Думаю, и в домашнем матче на «Стад де Франс» с угловыми всё должно быть в порядке. За результат не ручаюсь, нет уверенности, что Франция победит. А вот в большом количестве угловых я практически не сомневаюсь», — сказал Генич.



Прогноз с коэффициентом 6.80 на матч Франция — Хорватия.



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