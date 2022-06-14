Букмекеры назвали шансы сборной Украины одержать третью победу подряд в Лиге наций

14 июня в Польше состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина — Ирландия. Начало – в 21:45 мск.

Почему сборная Украины снова остановит Ирландию в Лиге наций.

Сборная Украина стартовала в Лиге наций с двух побед. Подопечные Александра Петракова занимают первое место в группе с шестью очками.

Эксперты склоняются к третьей победе жёлто-синих подряд: поставить на сборную Украины предлагается с коэффициентом 1.86. Успех ирландцев оценивается в 4.90. На ничью дают коэффициент 3.60.



Аналитики сомневаются, что матч Украина – Ирландия окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.65.

Если забьют футболисты сборной Украины, сыграет коэффициент 1.23. Гол в исполнении сборной Ирландии идёт с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.09.

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