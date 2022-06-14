Германия — Италия: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций

14 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Германия — Италия. Начало игры — в 21:45 мск.
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Эксперты отдают явное предпочтение команде Ханса-Дитера Флика: поставить на победу немцев предлагается с коэффициентом 1.81. Успех итальянцев оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.94.
Аналитики не уверены, что матч Германия — Италия окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94.
Если забьют игроки сборной Германии, сыграет коэффициент 1.17. Гол в исполнении итальянцев доступен с коэффициентом 1.58.
Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.89, а на гол в каждом тайме — за 1.80.
Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Германия — Италия.
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