Букмекеры оценили шансы сборной Польши взять реванш у Бельгии за поражение со счётом 1:6

14 июня в Варшаве состоится матч 4-го тура Лиги наций Польша — Бельгия. Начало игры — в 21:45 мск.

Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Германия — Италия.

Во втором туре нынешнего розыгрыша Лиги наций бельгийцы разгромили Польшу со счётом 6:1.

Эксперты склоняются к победе подопечных Роберто Мартнеса: заключить пари на сборную Бельгии предлагается с коэффициентом 2.12. Успех поляков доступен за 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.48.



Аналитики не уверены, что матч Польша — Бельгия окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85.

Если забьют футболисты сборной Польши, сыграет коэффициент 1.44. Гол бельгийцев идёт с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Определился 31 из 32 участников ЧМ-2022 по футболу.

Модрич назвал бесчеловечным расписание Лиги наций УЕФА.

Криштиану Роналду трогательно обратился к покинувшему «Реал» Марсело.

Казахстан набрал 10 очков в четырёх турах Лиги наций.

Спиридонов заступился за новичка «Спартака» Рыбуса и оскорбил граждан Польши.