«Голден Стэйт» — «Бостон»: букмекеры назвали фаворита пятого матча финала НБА

14 июня пройдёт пятый матч финала плей-офф НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс». Начало встречи запланировано на 4:00 мск.
Чего ждать от пятого матча серии «Голден Стэйт» — «Бостон».
После четырёх игр счёт в решающей серии равен, каждая из команд одержала по две победы.
Эксперты отдают предпочтение подопечным Стива Керра. Поставить на победу «Голден Стэйт» в основное время можно с коэффициентом 1.69, а успех «Бостона» доступен за 2.55. На ничью по итогам 48 минут предлагается сделать ставку за 13.50.
Аналитики сомневаются, что пятая игра финала «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс» порадует результативностью: на тотал меньше 215.5 очка можно поставить с коэффициентом 1.62, а тотал больше 215.5 очка оценивается в 2.22.
Итоговая победа «Голден Стэйт» доступна за 1.65, успех «Бостона» с учётом овертайма идёт за 2.44.
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