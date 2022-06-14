Германия — Италия: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги наций

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Германия — Италия.



Ставка: Германия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.80.



«Абсолютно топовая вывеска в этой Лиге наций. Здесь, как мне кажется, важнее отталкиваться от сборной Италии. У итальянцев не все в порядке. Команда перестраивается. Италия не суперяркую игру показала с Венгрией, уступила Финалиссиму.

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Мне кажется, что немецкое спокойствие и понимание, что нужно делать, от Ханса Фликка может сыграть определенную службу, учитывая, что немцы еще играют дома.

В любом случае фактор двух сильных сборных, фактор сильных исполнителей у обеих команд заставляют меня перестраховаться. Я вам предлагаю сделать ставку 1Х и ТМ (3,5) за 1,80 где-то. Немцы явные фавориты этого матча, но ничейный результат отбросить я не могу. Не думаю, что в этой встрече нас ждет голевая феерия.

В последних матчах итальянцев ее не было, поэтому не жду ее и в противостоянии со сборной Германии», — сказал Наливайко.



Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Германия — Италия.

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