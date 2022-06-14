Азербайджан — Беларусь: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборная Азербайджана обыграла Беларусь в четвёртом туре Лиги наций УЕФА. Игра состоялась на стадионе «Далга Арена» в Баку (Азербайджан).

Определился 31 из 32 участников ЧМ-2022 по футболу.

Итоговый счёт — 2:0. Оба гола были забиты после перерыва. На 76-й минуте Махир Эмрели вывел хозяев вперёд. В компенсированное время Рамиль Шейдаев удвоил преимущество сборной Азербайджана, результативной передачей отметился Махир Эмрели.

Сборная Беларуси с двумя очками в четырёх матчах идёт на последнем месте в группе. Азербайджан расположился на третьей строчке с четырьмя баллами.

Лидирует команда Казахстана, на счету которой 10 очков. Следом идёт сборная Словакии, набравшая шесть баллов.

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