Азербайджан — Беларусь: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборная Азербайджана обыграла Беларусь в четвёртом туре Лиги наций УЕФА. Игра состоялась на стадионе «Далга Арена» в Баку (Азербайджан).
Определился 31 из 32 участников ЧМ-2022 по футболу.
Итоговый счёт — 2:0. Оба гола были забиты после перерыва. На 76-й минуте Махир Эмрели вывел хозяев вперёд. В компенсированное время Рамиль Шейдаев удвоил преимущество сборной Азербайджана, результативной передачей отметился Махир Эмрели.
Сборная Беларуси с двумя очками в четырёх матчах идёт на последнем месте в группе. Азербайджан расположился на третьей строчке с четырьмя баллами.
Лидирует команда Казахстана, на счету которой 10 очков. Следом идёт сборная Словакии, набравшая шесть баллов.
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