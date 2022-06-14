Франция — Хорватия: результат матча, кто победил, как сыграли, кто забил

Сборная Хорватии обыграла команду Франции в четвёртом туре Лиги наций УЕФА.

Определился 31 из 32 участников ЧМ-2022 по футболу.

Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Златко Далича.



На 5-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной Франции, полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич переиграл вратаря. В оставшееся время французы нанесли 16 ударов и пять раз попали в створ, но так и не смогли уйти от поражения.

Сборная Хорватии с семью очками занимает второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Франция с двумя баллами в активе замыкает квартет.

Лидером остаётся сборная Дании с девятью очками. На третьем месте Австрия, которая набрала четыре балла.

Спиридонов заступился за новичка «Спартака» Рыбуса и оскорбил граждан Польши.

Криштиану Роналду трогательно обратился к покинувшему «Реал» Марсело.

Лахиялов: Федун дал пощёчину российским тренерам.

Прогноз с коэффициентом 3.05 на матч Англия — Венгрия.