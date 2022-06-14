Франция — Хорватия: результат матча, кто победил, как сыграли, кто забил

Сборная Хорватии обыграла команду Франции в четвёртом туре Лиги наций УЕФА.
Определился 31 из 32 участников ЧМ-2022 по футболу.
Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Златко Далича.
На 5-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной Франции, полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич переиграл вратаря. В оставшееся время французы нанесли 16 ударов и пять раз попали в створ, но так и не смогли уйти от поражения.
Сборная Хорватии с семью очками занимает второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Франция с двумя баллами в активе замыкает квартет.
Лидером остаётся сборная Дании с девятью очками. На третьем месте Австрия, которая набрала четыре балла.
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