Англия – Венгрия: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Англия – Венгрия в 4-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: гол Кейна за 1.90.



«Матч пройдет в Вулверхэмптоне. Пока Англия разочаровывает своих болельщиков. Вообще, в этой Лиге наций очень много любопытных результатов.

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Англичане забили только 1 мяч за 3 игры, да и тот с пенальти (Кейн отличился в концовке матча с Германией). С атакой у Англии очень большие проблемы. Ничего не забили Венгрии.

С итальянцами были хорошие моменты, но не смогли забить. Сейчас играть с Венгрией, и никто не поймет, если Англия и здесь очков не доберет.



Учитывая, что у англичан есть футболисты, обладающие хорошим дриблингом, они заходят в штрафную, а венгерские футболисты не всегда аккуратно играют. Может быть пенальти. Я бы, наверное, сыграл такой вариант. Но основная ставка — гол Харри Кейна.

Спрашивается: кто, если не он. Кейн пенальти хорошо исполняет, в штрафной чувствует момент, где нужно оказаться. Плюс — он главный бомбардир нынешней английской сборной. Коэффициент — 1.90», — сказал Генич.



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