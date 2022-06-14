Нидерланды – Уэльс: прогноз Артура Петросьяна на матч 4-го тура Лиги наций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды – Уэльс.



Ставка: победа Нидерландов в 1-м тайме и матче за 1.89.



«Для сборной Уэльса это будет пятый матч за две недели. Понятно, что на все сто команда выложилась за это время только однажды – в игре с Украиной, ставшей для них проходной на чемпионат мира. В остальных перенапрягаться в команде никто не желал. Вряд ли кто-то захочет или сможет это сделать в Роттердаме.

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Понятно, что они сильнее и будут контролировать игру. Думаю, что перед родными болельщиками они постараются не допустить осечку и взять все три очка при достойной игре. Наверняка еще в первом тайме они выйдут вперед и затем доведут дело до победы», — сказал Петросьян.

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