Украина — Ирландия: ставка Алексея Андронова на игру Лиги наций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Украина — Ирландия в 4-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 2.10.



«Тяжёлый отрезок для европейских сборных начинает подходить к концу. Сборная Украины, которая проиграла Уэльсу матч за выход на чемпионат мира, начала играть хорошо и в этот раз встретится на условном своём поле с Ирландией.

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В первой очной встрече украинцам удалось добиться положительного результата. Несмотря на то что потом Ирландия крупно обыграла Шотландию, на Украине это не должно сказаться.

Она понимает подходы к сопернику, понимает, что надо делать, чтобы добиться результата. Видно, что Украина настроена серьезно на Лигу наций, потому что для неё это может быть очень важной частью отбора.



Ирландцы будут играть смелее, чем в первой игре. Раз они забили в прошлом матче три мяча, то логично ждать от них перехода в сторону атакующего футбола. Жду голов в этом матче, поэтому беру вариант «обе забьют». Уверенность 8 по 10-балльной системе», — сказал Андронов.

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