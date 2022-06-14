Украина — Ирландия: ставка Алексея Андронова на игру Лиги наций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Украина — Ирландия в 4-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 2.10.
«Тяжёлый отрезок для европейских сборных начинает подходить к концу. Сборная Украины, которая проиграла Уэльсу матч за выход на чемпионат мира, начала играть хорошо и в этот раз встретится на условном своём поле с Ирландией.
Отец Агаларова объяснил причину появления Гамида на медобследовании «Уфы».
В первой очной встрече украинцам удалось добиться положительного результата. Несмотря на то что потом Ирландия крупно обыграла Шотландию, на Украине это не должно сказаться.
Она понимает подходы к сопернику, понимает, что надо делать, чтобы добиться результата. Видно, что Украина настроена серьезно на Лигу наций, потому что для неё это может быть очень важной частью отбора.
Ирландцы будут играть смелее, чем в первой игре. Раз они забили в прошлом матче три мяча, то логично ждать от них перехода в сторону атакующего футбола. Жду голов в этом матче, поэтому беру вариант «обе забьют». Уверенность 8 по 10-балльной системе», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 64.39 на Лигу наций.
Почему сборная Украины снова остановит Ирландию в Лиге наций.
Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Германия — Италия.
Модрич назвал бесчеловечным расписание Лиги наций УЕФА.
Криштиану Роналду трогательно обратился к покинувшему «Реал» Марсело.
Спиридонов заступился за новичка «Спартака» Рыбуса и оскорбил граждан Польши.
- 14 июня 2022
-
14:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:11
-
06:00
-
05:02
-
04:17
-
03:30
- 13 июня 2022
-
23:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:30
-
06:00
-
05:22