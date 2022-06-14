Германия — Италия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Германия – Италия в 4-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.90.



«В Лиге А в Мёнхенгладбахе сборная Германии сыграет с Италией. Пока немцы не выигрывают. Флик там пробует разные варианты, даёт шанс тем футболистам, которые до этого мало играли. Три матча немцы сыграли, все три вничью.

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С той же Италией тоже сыграли вничью 1:1, пришлось отыгрываться, но сделали это быстро. Чувствовалось, что немцы играют с явным запасом. Чуть добавили во втором тайме и были близки к тому, чтобы дожать итальянцев.



У Италии хорошие были матчи. Манчини тоже экспериментирует, очень много молодых, да и новых футболистов. Пока итальянцы не проигрывают. Предыдущий матч, как мы помним, завершился вничью 0:0 со сборной Англии на выезде. Была победа над Венгрией 2:1. Но против Германии в гостях будет тяжеловато.



Чистую победу немцев я бы не стал брать. Возьму вариант два-три гола в матче, он доезжал во всех матчах сборной Италии, кроме игры в Англии. У Германии вообще все три ничьих по 1:1. С Англией не повезло в конце — получили пенальти в свои ворота.

Венгры в конце прилично давили. Думаю, два-три гола — хороший вариант, снова может быть ничья 1:1, может быть и 2:1, и 2:0 в ту или иную сторону. Коэффициент — 1.90», — сказал Генич.

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