Коста-Рика — Новая Зеландия: прогноз Ивана Млечного на стыковой матч ЧМ-2022

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на стыковой матч ЧМ-2022 Коста-Рика — Новая Зеландия.



Ставка: ТМ 1.5 за 2.44.



«На время забудем о Лиге наций, ведь ещё остались матчи за вакантные места на чемпионате мира. О таком мы и поговорим. Коста-Рика сыграет с Новой Зеландией.

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В квалификации Коста-Рика показала неплохие результаты, выиграла последние четыре матча, но не сумела пробиться напрямую, заняв четвёртое место, и сейчас сыграет стыковые матчи.



Коста-Рика за 14 матчей набрала 25 очков, но забила 13 мячей. Пропустила также мало, восемь. Очевидно, что эта сборная играет прагматично, от обороны. Там в составе ещё все старики, которые в 2014 году выводили в четвертьфинал свою сборную, поэтому ждать какого-то большого количества голов не приходится.



В Новой Зеландии точно такая же сборная, которая постоянно играет от обороны, проводит много низовых матчей. Кроме того, матч пройдёт летом в Катаре, где сейчас очень сильная жара, и как они там выживут — не совсем понятно.



Голов в этой встрече я не жду, постоянно будут перерывы на водопои, и уж точно это будет низовой матч. Предлагаю взять тотал даже не меньше 2.5, а меньше 1.5», — сказал Млечный.

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