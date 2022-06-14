Коста-Рика — Новая Зеландия: прогноз Ивана Млечного на стыковой матч ЧМ-2022

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на стыковой матч ЧМ-2022 Коста-Рика — Новая Зеландия.
Ставка: ТМ 1.5 за 2.44.
«На время забудем о Лиге наций, ведь ещё остались матчи за вакантные места на чемпионате мира. О таком мы и поговорим. Коста-Рика сыграет с Новой Зеландией.
Спортивный директор «Спартака» Каттани пообещал уйти в случае провала Абаскаля.
В квалификации Коста-Рика показала неплохие результаты, выиграла последние четыре матча, но не сумела пробиться напрямую, заняв четвёртое место, и сейчас сыграет стыковые матчи.
Коста-Рика за 14 матчей набрала 25 очков, но забила 13 мячей. Пропустила также мало, восемь. Очевидно, что эта сборная играет прагматично, от обороны. Там в составе ещё все старики, которые в 2014 году выводили в четвертьфинал свою сборную, поэтому ждать какого-то большого количества голов не приходится.
В Новой Зеландии точно такая же сборная, которая постоянно играет от обороны, проводит много низовых матчей. Кроме того, матч пройдёт летом в Катаре, где сейчас очень сильная жара, и как они там выживут — не совсем понятно.
Голов в этой встрече я не жду, постоянно будут перерывы на водопои, и уж точно это будет низовой матч. Предлагаю взять тотал даже не меньше 2.5, а меньше 1.5», — сказал Млечный.
Экспресс с коэффициентом 64.39 на Лигу наций.
«Краснодар» объявил о выкупе трёх нигерийцев.
Каттани: история «Спартака» с Бакаевым завершилась естественно.
Пять замен и аут с ног. Как изменятся футбольные правила и чем это чревато.
Вернётся в Россию или пропишется в Италии? Куда перейдёт Миранчук.
- 14 июня 2022
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:11
-
06:00
-
05:02
-
04:17
-
03:30
- 13 июня 2022
-
23:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00