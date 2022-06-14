Англия — Венгрия: прогноз Тимура Журавеля на игру группового этапа Лиги наций

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Венгрия.



Ставка: победа Англии и ТМ 2.5 за 3.15.



«Попробуем сделать правильный прогноз на матч Англии и Венгрии. Недавно обе команды уже провели матч в Венгрии, где британцы конфузно проиграли.

Экспресс с коэффициентом 64.39 на Лигу наций.

Англия располагается на последнем месте, а ведь тогда можно и вылететь в лигу ниже, но такой вариант Англия наверняка не рассматривает. Хотя сейчас игра Англии заслуживает самых негативных оценок. Провели три матча и забили всего один мяч, и тот с пенальти. Какая-то мучительная игра. Практически то же самое, что было на Евро, но сейчас совсем без эмоций и должной мотивации.



Но вот теперь в матче с Венгрией англичане не должны блуждать в этой тягомотине, которую они показывают. Да, венгры молодцы. Они выиграли у Англии, сыграли вничью с Германией. Это темпераментная сборная. Мне кажется, что в гостевом сражении все эти качества не проявятся.



Мой фаворит — Англия, но голов мы тут много не увидим. Призываю поставить на победу Англии через низ. Один или два гола позволят Англии соорудить реванш. Британцам это нужно, возможно, вернётся и мотивация, которая была в матчах Евро.



Вообще, эта Лига наций никому не далась ровно с таким графиком. Все прошли через спады и подъёмы, но мы не увидели никакой стабильности составов. В этом и сложность была в прогнозах, но на сей раз Англия не должна подвести», — сказал Журавель.



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Прогноз с коэффициентом 3.05 на матч Англия — Венгрия.

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