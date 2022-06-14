Англия — Венгрия: прогноз Тимура Журавеля на игру группового этапа Лиги наций

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Венгрия.
Ставка: победа Англии и ТМ 2.5 за 3.15.
«Попробуем сделать правильный прогноз на матч Англии и Венгрии. Недавно обе команды уже провели матч в Венгрии, где британцы конфузно проиграли.
Экспресс с коэффициентом 64.39 на Лигу наций.
Англия располагается на последнем месте, а ведь тогда можно и вылететь в лигу ниже, но такой вариант Англия наверняка не рассматривает. Хотя сейчас игра Англии заслуживает самых негативных оценок. Провели три матча и забили всего один мяч, и тот с пенальти. Какая-то мучительная игра. Практически то же самое, что было на Евро, но сейчас совсем без эмоций и должной мотивации.
Но вот теперь в матче с Венгрией англичане не должны блуждать в этой тягомотине, которую они показывают. Да, венгры молодцы. Они выиграли у Англии, сыграли вничью с Германией. Это темпераментная сборная. Мне кажется, что в гостевом сражении все эти качества не проявятся.
Мой фаворит — Англия, но голов мы тут много не увидим. Призываю поставить на победу Англии через низ. Один или два гола позволят Англии соорудить реванш. Британцам это нужно, возможно, вернётся и мотивация, которая была в матчах Евро.
Вообще, эта Лига наций никому не далась ровно с таким графиком. Все прошли через спады и подъёмы, но мы не увидели никакой стабильности составов. В этом и сложность была в прогнозах, но на сей раз Англия не должна подвести», — сказал Журавель.
Криштиану Роналду трогательно обратился к покинувшему «Реал» Марсело.
Прогноз с коэффициентом 3.05 на матч Англия — Венгрия.
«Краснодар» объявил о выкупе трёх нигерийцев.
Определился 31 из 32 участников ЧМ-2022 по футболу.
Спиридонов заступился за новичка «Спартака» Рыбуса и оскорбил граждан Польши.
Почему сборная Украины снова справится с Ирландией в Лиге наций.
- 14 июня 2022
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:11
-
06:00
-
05:02
-
04:17
-
03:30
- 13 июня 2022
-
23:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30