Польша — Бельгия: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги наций УЕФА

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Польша и Бельгия.
Ставка: победа Бельгии за 1.98.
«Продолжается Лига наций. Надо сказать, что в матче Польши и Бельгии во многом будем отталкиваться от того, как Бельгия обыграла поляков, а именно со счётом 6:1.
Экспресс с коэффициентом 64.39 на Лигу наций.
В ситуации, когда одна команда так крупно обыгрывает своего соперника, кажется, что в ответной игре она не будет так сильно нестись вперёд. Этот матч не так-то и легко предсказать, но есть один вариант, который мне очень нравится, и я его заберу, — победа Бельгии.
Да, в прошлом матче Бельгия проиграла Нидерландам, но и там команда билась, создавала. Все же итоговый счёт несколько удивил. Тем не менее в матче с Польшей Бельгия показала, что с ней всё в порядке, но всё же есть момент обновления поколения.
Да, Польша также моментами прибавляет, но когда у нас встречаются две совершенно разные по классу команды, то стоит смотреть на коэффициент, а кэф на победу Бельгии — почти двойка. Просто глупо пропускать такой коэффициент», — сказал Наливайко.
Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Германия — Италия.
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