Германия — Италия: прогноз Павла Занозина на игру Лиги наций в Мёнхенгладбахе

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Германия – Италия в четвёртом туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: Италия не проиграет за 2.18.
«Изнурительная первая часть Лиги наций наконец подходит к концу. Германия — Италия — крутой матч, который уже был у нас. Сыграли вничью в Италии со счётом 1:1. Тогда мне казалось, итальянцы будут деморализованы после Финалиссимы и немцам уступят, но этого не произошло. Надо сказать, Италия выправилась, она и с Англией выглядела очень неплохо. Начинает потихонечку решать свои проблемы по смене поколений, которые возникли сразу после чемпионата Европы.
Германия пока не очень понятна. Венгров не смогли победить, забивают достаточно мало, в целом вот эта суперсильная группа пока на самом деле играет серединка на половинку. Думаю, в этом поединке преимущество своего поля не стоит рассматривать как основное. Германия почему-то очень большой фаворит, хотя все предыдущие встречи к этому не располагали. Матч равный, а на то, что будет х2, дают чуть ли не 2.18. Ничья или победа Италии оценивается существенно выше, чем возможный триумф Германии. Такие моменты надо ловить, как это было у итальянцев с Англией, Аргентиной. Тогда у нас это не вышло сделать, но сейчас вполне может получиться. Я бы предложил поставить на х2, потому что силы абсолютно равны. Италия уж точно не аутсайдер этого матча, для меня — абсолютно точно», — сказал Занозин.
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Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Германия — Италия.
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