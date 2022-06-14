Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Англия – Венгрия: прогноз Алексея Андронова на игру 4-го тура группового этапа Лиги наций

Англия – Венгрия: прогноз Алексея Андронова на игру 4-го тура группового этапа Лиги наций
Комментарии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Англия – Венгрия в 4-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.82.

«Негоже, мне кажется, англичанам находиться на последнем месте в группе. Так можно вылететь дивизионом ниже, к чему, как казалось, приговорены венгры. Ну и потом, Англия проиграла первый матч в Будапеште. Уверен, что она захочет отомстить. Да, Венгрия под руководством итальянского тренера Марко Росси показывает очень дисциплинированный, четкий, конкретный футбол. Но есть разница в мотивации и уровне игроков. К тому же венгры, наверное, подустали от этой серии.

Англия пока не выиграла ни в одной из трех встреч. Пора уже побеждать. Будут они настраиваться, чтобы выиграть не с минимальным счетом. Забьют гол — будут продолжать атаковать, чтобы забить второй. Победа Англии с форой (-1.5) за 1.82 — такой вариант мне представляется оптимальным», — сказал Андронов.

Криштиану Роналду трогательно обратился к покинувшему «Реал» Марсело.

Прогноз с коэффициентом 3.05 на матч Англия — Венгрия.

Определился 31 из 32 участников ЧМ-2022 по футболу.

Спиридонов заступился за новичка «Спартака» Рыбуса и оскорбил граждан Польши.

Сердар Таски: нового тренера «Спартака» я не знаю.

Почему сборная Украины снова справится с Ирландией в Лиге наций.

Лахиялов: Федун дал пощёчину российским тренерам.

Англия — Венгрия. Гарри Кейн всерьёз надеется выиграть ЧМ-2022 с такой игрой? Англия — Венгрия. Гарри Кейн всерьёз надеется выиграть ЧМ-2022 с такой игрой?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022