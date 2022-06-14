Англия – Венгрия: прогноз Алексея Андронова на игру 4-го тура группового этапа Лиги наций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Англия – Венгрия в 4-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.82.
«Негоже, мне кажется, англичанам находиться на последнем месте в группе. Так можно вылететь дивизионом ниже, к чему, как казалось, приговорены венгры. Ну и потом, Англия проиграла первый матч в Будапеште. Уверен, что она захочет отомстить. Да, Венгрия под руководством итальянского тренера Марко Росси показывает очень дисциплинированный, четкий, конкретный футбол. Но есть разница в мотивации и уровне игроков. К тому же венгры, наверное, подустали от этой серии.
Англия пока не выиграла ни в одной из трех встреч. Пора уже побеждать. Будут они настраиваться, чтобы выиграть не с минимальным счетом. Забьют гол — будут продолжать атаковать, чтобы забить второй. Победа Англии с форой (-1.5) за 1.82 — такой вариант мне представляется оптимальным», — сказал Андронов.
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Прогноз с коэффициентом 3.05 на матч Англия — Венгрия.
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