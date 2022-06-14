Англия — Венгрия: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций, ставки и коэффициенты

14 июня в Вулверхэмптоне состоится матч четвёртого тура Лиги наций Англия — Венгрия. Начало игры — в 21:45 мск.
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Эксперты не сомневаются в подопечных Гарета Саутгейта: поставить на победу англичан предлагается с коэффициентом 1.31. Успех венгров идёт за 14.00. Ставки на ничью принимаются за 6.00.
Если сборная Венгрии не проиграет, зайдёт коэффициент 4.20. Это примерно 23% вероятности.
Аналитики ждут, что матч Англия — Венгрия будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06.
Если забьют футболисты сборной Англии, сыграет коэффициент 1.08. Гол в исполнении венгров доступен с коэффициентом 2.28. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.
Прогноз с коэффициентом 3.05 на матч Англия — Венгрия.
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