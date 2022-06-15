Григор Димитров — Ботик Ван де Зандсхулп: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Лондоне

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Лондоне Григор Димитров — Ботик Ван де Зандсхулп.
Ставка: победа Димитрова с форой (-3) за 1.86.
«Димитров провёл шикарный матч с Норри. Отлично передвигался по корту и качественно подавал. За три сета болгарин сделал 18 эйсов, и при этом сам процент попадания был высок — 78%.
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Для травы очень важно подавать первым мячом, и желательно потом действовать после этого максимально активно, давя на соперника. Именно этим и занимался Димитров на протяжении всего матча. Вполне заслуженная победа.
Ван де Зандсхулп как-то неубедительно смотрится в травяной отрезок сезона. Сначала в Хертогенбосхе неделей ранее проиграл Руусувуори, и вот сейчас в Лондоне словно страдает на корте. Есть проблемы при игре на своей подаче. Много двойных ошибок. Да и на задней линии не всё получается.
Считаю, что у Димитрова должны быть отличные шансы на итоговый успех. По игре болгарин смотрится на данный момент солиднее, и поэтому предлагаю заиграть на него минусовую фору», — сказал Фомин.
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