Англия — Венгрия: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборная Англии разгромно проиграла команде Венгрии в четвёртом туре Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Итоговый счёт — 4:0 в пользу гостей.
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В середине первого тайма Роланд Шаллаи вывел венгров вперёд, голевой пас выполнил Адам Ланг. На 70-й минуте Шаллаи оформил дубль. Ещё через десять минут Жолт Надь сделал счёт разгромным.
На исходе основного времени встречи Даниэль Газдаг забил четвёртый гол в ворота сборной Англии. «Львы» заканчивали игру в меньшинстве: на 82-й минуте защитник Джон Стоунз получил вторую жёлтую карточку.
Сборная Венгрии с семью очками занимает первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Англия набрала два балла и замыкает квартет.
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