Украина — Ирландия: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборные Украины и Ирландии сыграли вничью в четвёртом туре Лиги наций. Игра состоялась в польском городе Лодзь и завершилась со счётом 1:1.

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На 32-й минуте Нэйтан Коллинз выполнил перехват, обыграл защитника и вошёл в чужую штрафную, после чего внешней стороной стопы отправил мяч в угол ворот.



В дебюте второго тайма Андрей Ярмоленко ворвался в штрафную, сместился к лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу, а Артём Довбик переправил мяч в сетку.

Сборная Украины с семью очками в трёх матчах занимает первое место в группе. Второе место у сборной Шотландии, которая набрала шесть баллов за три встречи.

В активе Ирландии четыре очка за четыре матча, у Армении три очка в четырёх играх.

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