Дарья Касаткина — Екатерина Александрова: прогноз Игоря Панкова на игру турнира в Берлине

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Берлине Дарья Касаткина — Екатерина Александрова.



Ставка: победа Касаткиной за 2.44.



«С наступлением лета не перестают радовать своими успехами в туре российские теннисистки. На турниры в Великобритании путь закрыт, поэтому все по максимуму используют возможность сыграть на траве в Нидерландах и Германии. Российскими теннисными дерби сейчас никого не удивишь, вот и в Берлине уже в 1/8 финала сойдутся Касаткина и Александрова.

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Пожалуй, настал момент, когда стоит проверить на прочность Екатерину в плане ставки против неё. Всё же продолжительные победные серии – это не её стихия, хотя после титула Хертогенбосха она пребывает в отменной форме и в первом раунде ничуть не сбавила обороты, разобравшись с Заневской. Соперница ничего не смогла поделать на приёме в той игре.

Вряд ли так же легко Екатерина будет себя ощущать на своей подаче в игре с Дарьей. Все же приём и затяжные розыгрыши – это конёк Касаткиной. А после непростой игровой недели в Нидерландах явно затяжной матч может не выдержать Александрова.



Сама Дарья после успешного «Ролан Гаррос» перешла на траву только в Берлине. Непросто пришлось в первом матче с Калининой, но соперница получила повреждение по ходу игры и тем самым облегчила задачу Даше. Главное, что накануне матча с Александровой удалось получить игровую практику на траве.



Несомненно, Касаткиной непросто играть на быстрых покрытиях, но на траве она не раз демонстрировала, что её нельзя списывать со счетов. Причём делала это тогда, когда была на пике формы, когда были у неё удачные сезоны 2018 года и 2021 года (преображение и возвращение). 2022 год также в этом отношении хорош у Дарьи, и недооценивать её в принципиальном матче с Екатериной точно нельзя», — сказал Панков.

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