«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на победителя Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на финальную серию Кубка Стэнли – 2022 между «Колорадо» и «Тампа-Бэй».
Ставка: победа «Тампа-Бэй» в серии за 2.55.
«Самое главное в этом противостоянии – это фактор вратаря. Андрей Василевский в последних четырёх матчах пропустил только пять шайб, он поймал нужный кураж, который может помочь «Тампе» выиграть третий подряд Кубок Стэнли.
А вот в воротах «Колорадо» – второй вратарь Павел Францоуз. Ему будет сложно конкурировать с лучшим вратарём мира. Я ставлю на то, что «Тампа» выиграет Кубок Стэнли. За это дают коэффициент 2.55», — сказал Лысенков.
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