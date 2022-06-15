«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на победителя Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на финальную серию Кубка Стэнли – 2022 между «Колорадо» и «Тампа-Бэй».



Ставка: победа «Тампа-Бэй» в серии за 2.55.



«Самое главное в этом противостоянии – это фактор вратаря. Андрей Василевский в последних четырёх матчах пропустил только пять шайб, он поймал нужный кураж, который может помочь «Тампе» выиграть третий подряд Кубок Стэнли.

А вот в воротах «Колорадо» – второй вратарь Павел Францоуз. Ему будет сложно конкурировать с лучшим вратарём мира. Я ставлю на то, что «Тампа» выиграет Кубок Стэнли. За это дают коэффициент 2.55», — сказал Лысенков.

Капризов сравнил Новокузнецк и Миннеаполис.

Фактор Кучерова. Почему «Тампа» выиграет третий Кубок Стэнли подряд.

Вратарь «Колорадо» поделился ожиданиями от соперничества с Василевским.

Кучеров рассказал, что для него значит третий подряд выход в финал НХЛ.



Панарин: в плей-офф НХЛ всё пошло не так, как хотел.