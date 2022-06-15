«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: ставка Павла Лысенкова на первый матч финала плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй».



Ставка: победа «Тампы-Бэй» в матче за 2.24.



«В состав «Тампы» возвращается Поинт, это очень важный игрок для первых двух звеньев. Он вдохновит команду и усилит ее атакующую мощь.

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У «Колорадо» может вернуться в строй Кадри, который набрал более 80 очков в регулярном чемпионате. Не факт, что он сыграет именно в первом матче, потому что у него достаточно серьезная травма. Точно не сыграет защитник Жерар, и нет форварда Коглиано.



В первом матче я прогнозирую победу «Тампы» с учётом овертайма, которая сейчас на кураже. Да, в Денвере играть тяжело, у «Колорадо» очень много побед на своем льду, но когда же верить в «Тампу», если не сейчас? Она может взять первый матч и довести дело до итоговой победы», — сказал Лысенков.

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