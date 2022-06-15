«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: ставка Павла Лысенкова на первый матч финала плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй».
Ставка: победа «Тампы-Бэй» в матче за 2.24.
«В состав «Тампы» возвращается Поинт, это очень важный игрок для первых двух звеньев. Он вдохновит команду и усилит ее атакующую мощь.
Почему «Тампа» выиграет третий Кубок Стэнли подряд.
У «Колорадо» может вернуться в строй Кадри, который набрал более 80 очков в регулярном чемпионате. Не факт, что он сыграет именно в первом матче, потому что у него достаточно серьезная травма. Точно не сыграет защитник Жерар, и нет форварда Коглиано.
В первом матче я прогнозирую победу «Тампы» с учётом овертайма, которая сейчас на кураже. Да, в Денвере играть тяжело, у «Колорадо» очень много побед на своем льду, но когда же верить в «Тампу», если не сейчас? Она может взять первый матч и довести дело до итоговой победы», — сказал Лысенков.
Капризов сравнил Новокузнецк и Миннеаполис.
The Sporting News: Кучеров вновь перерождается в плей-офф.
Кучеров рассказал, что для него значит третий подряд выход в финал НХЛ.
Панарин: в плей-офф НХЛ всё пошло не так, как хотел.
Капитан «Колорадо» объяснил, что делает Василевского лучшим вратарём НХЛ.
- 15 июня 2022
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:04
-
06:18
-
05:32
-
04:46
-
04:00
- 14 июня 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
14:00
-
13:30