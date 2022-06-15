«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз Дмитрия Артёмова на первую игру финала Кубка Стэнли

Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на первый матч финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй».



Ставка: «Колорадо» не проиграет и ТМ 8.5 за 1.67.



«Вот мы и добрались до главной серии хоккейного сезона, где встретятся две действительно сильнейшие команды. Предлагаю зайти сегодня аккуратно.

Почему «Тампа» выиграет третий Кубок Стэнли подряд.

Думаю, что хозяева сегодня в основное время не уступят. У «Колорадо» было очень много времени на подготовку, в то время как «Тампа» зарубалась с «Рейнджерс». Лёгкой игры для хозяев, конечно же, не будет, взломать оборону «Тампы» ещё нужно постараться. Но всё же в проигрыш хозяев за три периода я не верю. В личках оба матча сезона остались за «Колорадо».



Что касается тотала, то, думаю, обилия шайб ждать не стоит. «Колорадо» за весь плей-офф имеет баланс девять плюсов и пять минусов по нашей ставке, но и встречаться с подобной обороной соперника им не приходилось. «Тампа» же за весь плей-офф имеет 16 выигрышей из 17», — сказал Артёмов.

Капризов сравнил Новокузнецк и Миннеаполис.

Кучеров рассказал, что для него значит третий подряд выход в финал НХЛ.



Панарин: в плей-офф НХЛ всё пошло не так, как хотел.

ЦСКА и «Металлург» — в пролёте. В КХЛ будет новый чемпион.

Капитан «Колорадо» объяснил, что делает Василевского лучшим вратарём НХЛ.



Капризов: было бы глупо убирать российских игроков из НХЛ из-за Украины.