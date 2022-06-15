«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз Дмитрия Артёмова на первую игру финала Кубка Стэнли

Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на первый матч финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй».
Ставка: «Колорадо» не проиграет и ТМ 8.5 за 1.67.
«Вот мы и добрались до главной серии хоккейного сезона, где встретятся две действительно сильнейшие команды. Предлагаю зайти сегодня аккуратно.
Почему «Тампа» выиграет третий Кубок Стэнли подряд.
Думаю, что хозяева сегодня в основное время не уступят. У «Колорадо» было очень много времени на подготовку, в то время как «Тампа» зарубалась с «Рейнджерс». Лёгкой игры для хозяев, конечно же, не будет, взломать оборону «Тампы» ещё нужно постараться. Но всё же в проигрыш хозяев за три периода я не верю. В личках оба матча сезона остались за «Колорадо».
Что касается тотала, то, думаю, обилия шайб ждать не стоит. «Колорадо» за весь плей-офф имеет баланс девять плюсов и пять минусов по нашей ставке, но и встречаться с подобной обороной соперника им не приходилось. «Тампа» же за весь плей-офф имеет 16 выигрышей из 17», — сказал Артёмов.
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