«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз Максима Лебедева на 1-й матч финала Кубка Стэнли-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй».



Ставка: победа «Тампы-Бэй» с форой (-1) за 3.54.



«Судя по мнению болельщиков, в финальном противостоянии все роли расписаны заблаговременно. То есть с одной стороны площадки у нас девственность и скромность в лице «Колорадо». Этакий хоккейный вариант «Кавказской пленницы».

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С другой стороны хоккейной площадки – что-то мрачное и темное, с поступью асфальтоукладчика. Соответственно, большинство почему-то собирается болеть за «колорадов». Более того, это большинство уверено в грядущей победе, и совершенно непонятно, на чем зиждется эта уверенность.



Начнем с того, что в этом плей-офф у денверцев будет первый приличный соперник практически без слабых мест. У всех предыдущих были приличные дыры – либо в обороне, либо в атаке, либо на лавке. Этими дырами подопечные Джареда Беднара беззастенчиво пользовались, а чем будут пользоваться в финале?



Во-вторых, и, наверное, это в-главных: «Колорадо» проигрывает «Тампе» в самой важной в плей-офф линии – вратарской. Да, мы знаем немало примеров, когда в форс-мажорных обстоятельствах бэкап выходил из-за спины травмированного первого номера и творил чудеса.

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Да, мы знаем уровень Францоуза, это более чем приличный уровень, а на пике формы и вовсе приближающийся к великому. Но ведь против него будет играть гений, причем гений не сиюминутный, а как минимум трех последних сезонов. Гений, которому на пике больше одной за матч забить практически невозможно.



Наконец, в-третьих, «Тампа» на старте финальной серии получит точно такое же преимущество, которое на старте финала конференции имели «рейнджеры». Интервал между матчами у «Колорадо» — девять суток. Вполне достаточный срок, чтобы немного «заржаветь» и утратить игровой тонус.

Куда более многоопытной «Тампе» для выхода из аналогичного состояния потребовалось два матча и стоило двух поражений. Но на этот раз «Тампа», чей интервал между матчами составил всего-то четверо суток, будет гораздо легче начинать серию, сокрушив соперника уже в первом же матче.

Поэтому в стартовой победе «Тампы», победе гостевой, достигнутой в основное время и с преимуществом не менее двух шайб, я не сомневаюсь. А дальше – посмотрим. Полагаю, что в этой серии уже через пять-шесть игр мы получим новую династию», — сказал Лебедев.

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