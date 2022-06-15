«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: финал Кубка Стэнли-2022, смотреть прямую трансляцию онлайн

16 июня в Денвере состоится первый матч финальной серии плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» – «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи – в 3:00 мск.



Кучеров рассказал, что для него значит третий подряд выход в финал НХЛ.



Эксперты склоняются к победе «Эвеланш». Поставить на «Колорадо» с учётом дополнительного времени можно с коэффициентом 1.67, успех «Тампы» оценивается букмекерами в 2.20.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 5.5 гола оценивается в 1.68, а на тотал меньше 5.5 гола дают 2.28. Поставить на гол в первые восемь минут матча можно с коэффициентом 1.82.



На ничью по итогам трёх периодов дают 4.45. Победа «Колорадо» в основное время идёт за 2.13, победа «Тампы» — за 2.93.

Почему «Тампа» выиграет третий Кубок Стэнли подряд.

Капризов сравнил Новокузнецк и Миннеаполис.

Панарин: в плей-офф НХЛ всё пошло не так, как хотел.



Капитан «Колорадо» объяснил, что делает Василевского лучшим вратарём НХЛ.



Капризов: было бы глупо убирать российских игроков из НХЛ из-за Украины.