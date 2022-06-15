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«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: финал Кубка Стэнли-2022, смотреть прямую трансляцию онлайн

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: финал Кубка Стэнли-2022, смотреть прямую трансляцию онлайн
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16 июня в Денвере состоится первый матч финальной серии плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» – «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи – в 3:00 мск.

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Эксперты склоняются к победе «Эвеланш». Поставить на «Колорадо» с учётом дополнительного времени можно с коэффициентом 1.67, успех «Тампы» оценивается букмекерами в 2.20.

Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 5.5 гола оценивается в 1.68, а на тотал меньше 5.5 гола дают 2.28. Поставить на гол в первые восемь минут матча можно с коэффициентом 1.82.

На ничью по итогам трёх периодов дают 4.45. Победа «Колорадо» в основное время идёт за 2.13, победа «Тампы» — за 2.93.

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