«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: финал Кубка Стэнли-2022, смотреть прямую трансляцию онлайн

16 июня в Денвере состоится первый матч финальной серии плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» – «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи – в 3:00 мск.
Кучеров рассказал, что для него значит третий подряд выход в финал НХЛ.
Эксперты склоняются к победе «Эвеланш». Поставить на «Колорадо» с учётом дополнительного времени можно с коэффициентом 1.67, успех «Тампы» оценивается букмекерами в 2.20.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 5.5 гола оценивается в 1.68, а на тотал меньше 5.5 гола дают 2.28. Поставить на гол в первые восемь минут матча можно с коэффициентом 1.82.
На ничью по итогам трёх периодов дают 4.45. Победа «Колорадо» в основное время идёт за 2.13, победа «Тампы» — за 2.93.
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