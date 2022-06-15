Эксперты «Фонбет» назвали фаворита на звание MVP финала НБА

Близится к развязке финальная серия НБА, в которой за звание чемпиона сражаются «Голден Стэйт» и «Бостон». После пяти матчей впереди «воины» — 3-2. Букмекер «Фонбет» принимает ставки не только на чемпиона НБА, но и на то, кто станет MVP финала.



По оценке экспертов, лучшие шансы получить награду – у лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.25. За 4.60 можно сделать ставку на баскетболиста «Бостона» Джейсона Тейтума.



Шансы остальных игроков намного ниже. За 21.00 предлагают поставить на «воина» Эндрю Уиггинса, а за 25.00 — на баскетболиста «Селтикс» Джейлена Брауна. Шансы Клэя Томпсона из «Голден Стэйт» оценили коэффициентом 100.00. За 150.00 можно поставить на представителя «Бостона» Маркуса Смарта.



Шестой матч финала НБА пройдёт 17 июня рано утром по московскому времени.