Александр Бублик — Марин Чилич: прогноз Владимира Чаплыгина на игру турнира в Лондоне

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч второго круга мужского турнира в Лондоне Александр Бублик — Марин Чилич.
Ставка: победа Бублика по эйсам за 1.62.
«Встречаются два теннисиста, обладающие мощными подачами. Мне кажется, в этой паре посильнее выглядит выступающий за Казахстан Бублик.
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Александр на траве в среднем за гейм делает 1.33 эйса, а от своих соперников пропускает 0.57 эйса. Марин Чилич в среднем за гейм делает 0.92 эйса, а от соперников пропускает по 0.49 эйса за гейм. Да, у хорвата более цепкая игра на приёме, зато у Бублика значительный перевес в игре на своей подаче.
За свою карьеру теннисисты дважды играли друг против друга. Но оба матча проходили на грунтовом покрытии, поэтому переносить результаты на траву нет смысла – на покрытиях принципиально разный отскок. Предлагаю воспользоваться «синтетическими» матчами.
За год нашлось два общих соперника на травяном покрытии. Бублик взял верх над Джоковичем по эйсам со счётом 12:4, Чилич победил 6:4. Баутиста-Агута Александр одолел со счётом 26:3, а Чилич — 19:2», — сказал Чаплыгин.
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