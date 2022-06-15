Эксперты оценили шансы Кучерова забить в первом матче серии «Колорадо» — «Тампа»

16 июня в Денвере пройдёт первый матч финала Кубка Стэнли-2022 между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры запланировано на 3:00 мск.



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Эксперты отдают предпочтение «Эвеланш». Заключить пари на итоговую победу «Колорадо» предлагается с коэффициентом 1.67, успех «Тампы» доступен за 2.20.



Игра должна получиться результативной: тотал больше 5.5 гола оценивается в 1.72, а на тотал меньше 5.5 гола дают 2.28. Поставить на гол на первой минуте предлагают за 11.0.



На ничью по итогам основного времени дают 4.47. Победа «Колорадо» после трёх периодов идёт за 2.13, победа «Тампы» — за 2.93.

На гол в исполнении российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова дают 2.10, это примерно 45% вероятности.

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