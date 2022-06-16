Даниил Медведев — Давид Гоффен: результат матча, кто победил, какой счёт

Россиянин Даниил Медведев выиграл в матче первого круга травяного турнира в Галле (Германия). Соперником Медведева был бельгийский теннисист Давид Гоффен, занимающий 39-е место в рейтинге ATP.
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Медведев победил в двух партиях со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Даниил выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из пяти (60%). На счету его соперника две подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Во втором круге в Галле Даниил Медведев встретится с Ильёй Ивашко из Беларуси, который в первом круге оказался сильнее немца Ян-Леннарда Штруффа.
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