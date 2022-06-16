Даниил Медведев — Давид Гоффен: результат матча, кто победил, какой счёт

Россиянин Даниил Медведев выиграл в матче первого круга травяного турнира в Галле (Германия). Соперником Медведева был бельгийский теннисист Давид Гоффен, занимающий 39-е место в рейтинге ATP.

Медведев прокомментировал допуск россиян до US Open — 2022.

Медведев победил в двух партиях со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.



Даниил выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из пяти (60%). На счету его соперника две подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.



Во втором круге в Галле Даниил Медведев встретится с Ильёй Ивашко из Беларуси, который в первом круге оказался сильнее немца Ян-Леннарда Штруффа.

Украинский теннисист Долгополов высказался об отстранении россиян от Уимблдона.

Назло бабушке отморожу уши. Украина нагло шантажирует мировой спорт.

Медведев заявил, что считает заслуженным возвращение на первое место в рейтинге.

С россиянами, но без Джоковича. Как US Open отстаивает свою позицию.

Циципас проиграл Нику Кирьосу и покинул турнир в Галле.