«Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз Владимира Сирина на матч финала НБА

Профессиональный каппер Владимир Сирин дал прогноз на матч финала НБА «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз».



Ставка: тотал самой результативной четверти больше 59.5 за 1.81.



«В первых трёх матчах этот тотал был пробит, но в следующих двух играх была лишь четверть с показателем в 59 очков. В четвёртом матче солировал Стеф Карри, который набрал 43 очка. Остальные атаковали не очень хорошо, Уиггинс и Томпсон попали лишь 41% бросков своих, а трёх — ещё меньше.

Почему «Бостон» не даст «Голден Стэйт» закрыть серию в шестом матче.

У «Бостона» никто не попал даже 50% из тех, кто сделал четыре броска и больше. Пятый матч был аномальным по процентам попадания с дальней дистанции. «Голден Стэйт» промахнулся 14 подряд, «Бостон» до конца второй четверти не мог попасть ни одну трёху.

Но в третьей четверти завалили восемь подряд, тем самым приблизившись к подопечным Стива Керра. Лучший снайпер в истории баскетбола Карри выбросил из-за дуги ноль из девяти. Оборона у команд очень грамотно работает, спору нет. Но уж слишком куражные баскетболисты собрались в этой серии.

Стеф Карри после плохой игры всегда выдаёт хорошую, Томпсон шестые матчи любит, и не стоит забывать, что Клей может три-четыре трёхи подряд забить. У «Бостона» Тейтум и Браун должны при поддержке своих трибун увеличить процент попадания», — сказал Сирин.



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