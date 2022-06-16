«Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз Владимира Сирина на матч финала НБА

Профессиональный каппер Владимир Сирин дал прогноз на матч финала НБА «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз».
Ставка: тотал самой результативной четверти больше 59.5 за 1.81.
«В первых трёх матчах этот тотал был пробит, но в следующих двух играх была лишь четверть с показателем в 59 очков. В четвёртом матче солировал Стеф Карри, который набрал 43 очка. Остальные атаковали не очень хорошо, Уиггинс и Томпсон попали лишь 41% бросков своих, а трёх — ещё меньше.
Почему «Бостон» не даст «Голден Стэйт» закрыть серию в шестом матче.
У «Бостона» никто не попал даже 50% из тех, кто сделал четыре броска и больше. Пятый матч был аномальным по процентам попадания с дальней дистанции. «Голден Стэйт» промахнулся 14 подряд, «Бостон» до конца второй четверти не мог попасть ни одну трёху.
Но в третьей четверти завалили восемь подряд, тем самым приблизившись к подопечным Стива Керра. Лучший снайпер в истории баскетбола Карри выбросил из-за дуги ноль из девяти. Оборона у команд очень грамотно работает, спору нет. Но уж слишком куражные баскетболисты собрались в этой серии.
Стеф Карри после плохой игры всегда выдаёт хорошую, Томпсон шестые матчи любит, и не стоит забывать, что Клей может три-четыре трёхи подряд забить. У «Бостона» Тейтум и Браун должны при поддержке своих трибун увеличить процент попадания», — сказал Сирин.
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