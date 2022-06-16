Эксперты «Фонбет» назвали фаворита финала Кубка Стэнли после первой игры

Сегодня ночью состоялся первый финальный матч Кубка Стэнли. «Колорадо» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй» со счётом 4:3. Победную шайбу забросил Андре Бураковски с передачи Валерия Ничушкина. Хозяева льда вели со счётом 3:1 после первого периода, но «молнии» смогли отыграться. Одну из шайб забросил российский защитник Михаил Сергачёв.



Букмекеры после первой игры считают фаворитом финала «Колорадо». Поставить на то, что «лавины» выиграют Кубок Стэнли, можно с коэффициентом 1.35. Шансы «Тампы» оценили коэффициентом 3.20. Кроме того, аналитики видят «Колорадо» фаворитом второй игры. Поставить на победу «лавин» в этом матче можно за 1.65, а на «Тампу» дают коэффициент 3.20.



Второй матч в серии состоится 19 июня. Начало встречи — в 3.00 мск.