Беатрис Хаддад-Майя — Магдалена Фрех: прогноз Владимира Чаплыгина на матч в Бирмингеме

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч второго круга женского турнира в Бирмингеме Беатрис Хаддад-Майя – Магдалена Фрех.
Ставка: Фрех выиграет хотя бы сет за 2.02.
«Наверное, я могу показаться твердолобым и очень упёртым человеком, но я по-прежнему продолжаю считать, что с таким количеством сыгранных матчей, как у Беатрис Хаддад-Майи, очень сложно претендовать на победу. Рано или поздно должен случиться спад.
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Напомню, за последние 50 дней бразильская теннисистка провела на кортах 464 гейма. Для женского тенниса это очень большой показатель. Многие спортсменки при достижении порога выше 400-450 геймов снимались с турниров, чтобы устроить себе отдых или отказывались играть начатые матчи из-за травмы.
В общем, в теле Беатрис Хаддад-Майи должен щёлкнуть предохранитель, который скажет: «Всё, хватит, пора передохнуть», поэтому она может запросто уступить Магдалене Фрех.
Предлагаю сделать ставку на менее прибыльный, но более безопасный вариант с победой польской теннисистки в одном из сетов», — сказал Чаплыгин.
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