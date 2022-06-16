Беатрис Хаддад-Майя — Магдалена Фрех: прогноз Владимира Чаплыгина на матч в Бирмингеме

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч второго круга женского турнира в Бирмингеме Беатрис Хаддад-Майя – Магдалена Фрех.



Ставка: Фрех выиграет хотя бы сет за 2.02.



«Наверное, я могу показаться твердолобым и очень упёртым человеком, но я по-прежнему продолжаю считать, что с таким количеством сыгранных матчей, как у Беатрис Хаддад-Майи, очень сложно претендовать на победу. Рано или поздно должен случиться спад.

Медведев — Ивашко: когда начало, где покажут.

Напомню, за последние 50 дней бразильская теннисистка провела на кортах 464 гейма. Для женского тенниса это очень большой показатель. Многие спортсменки при достижении порога выше 400-450 геймов снимались с турниров, чтобы устроить себе отдых или отказывались играть начатые матчи из-за травмы.

В общем, в теле Беатрис Хаддад-Майи должен щёлкнуть предохранитель, который скажет: «Всё, хватит, пора передохнуть», поэтому она может запросто уступить Магдалене Фрех.

Предлагаю сделать ставку на менее прибыльный, но более безопасный вариант с победой польской теннисистки в одном из сетов», — сказал Чаплыгин.

Медведев признался, что почувствовал облегчение из-за пропуска Уимблдона.

Кафельников призвал руководство Уимблдона последовать примеру US Open.

Самсонова — Кудерметова: букмекеры назвали фаворита матча в Берлине.

Медведев назвал Серену Уильямс сильнейшей теннисисткой в истории.