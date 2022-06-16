«Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: финал НБА, 6-й матч, прямой эфир, прогнозы

17 июня состоится шестой матч финальной серии плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз». Начало – в 4:00 мск.
Прогноз CBS Sports на шестой матч финала НБА «Бостон» — «Голден Стэйт».
«Голден Стэйт» ведёт в серии со счётом 3-2. В случае победы в шестом матче «Уорриорз» возьмут титул.
Букмекеры отдают предпочтение подопечным Име Удоки: поставить на победу «Бостона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.66. Успех «Уорриорз» оценивается в 2.32. На ничью после четырёх четвертей дают 14.0.
Аналитики сомневаются, что шестая игра серии «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» станет результативной: тотал больше 212.5 очка идёт за 2.04, а тотал меньше 212.5 очка – за 1.72.
Если Стефен Карри наберёт 29 и более очков, сыграет коэффициент 1.80. Если разыгрывающий «Уорриорз» не сможет набрать больше 28 очков, зайдёт коэффициент 2.00.
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