«Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: финал НБА, 6-й матч, прямой эфир, прогнозы

17 июня состоится шестой матч финальной серии плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз». Начало – в 4:00 мск.



Прогноз CBS Sports на шестой матч финала НБА «Бостон» — «Голден Стэйт».



«Голден Стэйт» ведёт в серии со счётом 3-2. В случае победы в шестом матче «Уорриорз» возьмут титул.



Букмекеры отдают предпочтение подопечным Име Удоки: поставить на победу «Бостона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.66. Успех «Уорриорз» оценивается в 2.32. На ничью после четырёх четвертей дают 14.0.



Аналитики сомневаются, что шестая игра серии «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» станет результативной: тотал больше 212.5 очка идёт за 2.04, а тотал меньше 212.5 очка – за 1.72.



Если Стефен Карри наберёт 29 и более очков, сыграет коэффициент 1.80. Если разыгрывающий «Уорриорз» не сможет набрать больше 28 очков, зайдёт коэффициент 2.00.

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