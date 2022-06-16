Эксперты назвали фаворита Лиги наций после четырёх туров

В футбольной Лиге наций позади четыре тура группового этапа. И уже можно точно сказать: в турнире будет новый победитель. Сборная Франции в четырёх матчах набрала всего два очка и лишилась всех шансов защитить свой титул.

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Букмекеры считают главным фаворитом турнира сборную Нидерландов. Поставить на команду Луи ван Гала можно с коэффициентом 4.50. Чуть ниже аналитики оценили шансы Испании, сделать ставку на подопечных Луиса Энрике можно за 5.50.



Поставить на Германию можно за 6.50, а шансы Дании эксперты оценили котировкой 8.00. На Бельгию принимают ставки за 10.00, но эта команда в своей группе отстаёт от Нидерландов на три очка.



Шансы сенсации — сборной Венгрии — букмекеры оценили коэффициентом 25.00. Венгры пока лидируют в своей группе, опережая Германию, Италию и Англию.



Если Франция потеряла шансы выиграть турнир, то у Англии они ещё есть. Правда, сугубо математические. Поставить на победу команды Гарета Саутгейта можно за 500.00.

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