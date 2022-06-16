Эксперты назвали фаворита Лиги наций после четырёх туров

В футбольной Лиге наций позади четыре тура группового этапа. И уже можно точно сказать: в турнире будет новый победитель. Сборная Франции в четырёх матчах набрала всего два очка и лишилась всех шансов защитить свой титул.
Салихова: некоторые требования Бакаева были плевком в лицо «Спартаку».
Букмекеры считают главным фаворитом турнира сборную Нидерландов. Поставить на команду Луи ван Гала можно с коэффициентом 4.50. Чуть ниже аналитики оценили шансы Испании, сделать ставку на подопечных Луиса Энрике можно за 5.50.
Поставить на Германию можно за 6.50, а шансы Дании эксперты оценили котировкой 8.00. На Бельгию принимают ставки за 10.00, но эта команда в своей группе отстаёт от Нидерландов на три очка.
Шансы сенсации — сборной Венгрии — букмекеры оценили коэффициентом 25.00. Венгры пока лидируют в своей группе, опережая Германию, Италию и Англию.
Если Франция потеряла шансы выиграть турнир, то у Англии они ещё есть. Правда, сугубо математические. Поставить на победу команды Гарета Саутгейта можно за 500.00.
Агент Бакаева жёстко ответил на критику Салиховой.
Марио Фернандес отказался возвращаться в «Гремио».
Перес: сейчас это не тот Мбаппе, которого я хотел привести в «Реал».
РФС предложил клубам РПЛ значительно увеличить зарплаты судьям.
«УЕФА, спасибо!» Как Чеферин и компания убивают европейский футбол.
- 16 июня 2022
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:56
-
10:00
-
08:00
- 15 июня 2022
-
23:19
-
20:22
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:04
-
06:18
-
05:32
-
04:46
-
04:00
- 14 июня 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15