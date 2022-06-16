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Букмекеры: Медведев — главный фаворит турнира в Галле

Букмекеры: Медведев — главный фаворит турнира в Галле
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На этой неделе в немецком Галле проходит крупный травяной теннисный турнир. В нём принимает участие Даниил Медведев, который прямо сейчас находится на первом месте в рейтинге ATP.

Букмекеры считают, что россиянин — главный фаворит турнира. Поставить на его победу можно с коэффициентом 3.00. В первом круге Медведев победил бельгийца Давида Гоффена — 6:3, 6:2.

Кроме того, в числе фаворитов турнира аналитики видят канадца Феликса Оже-Альяссима, сделать ставку на его победу можно за 4.70. Шансы Ника Кирьоса оценили коэффициентом 4.90, а на Хуберта Хуркача можно поставить за 7.50. Победа ещё одного россиянина, Карена Хачанова, идёт за 11.00.

Медведев недавно вернулся в тур после травмы. Сейчас Даниил — первая ракетка мира, и на этой неделе он может упрочить свой отрыв. Во втором круге Медведев сыграет с Ильёй Ивашко из Беларуси.

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