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Букмекеры назвали шансы «Бостона» сравнять счёт в серии НБА с «Голден Стэйт»

Букмекеры назвали шансы «Бостона» сравнять счёт в серии НБА с «Голден Стэйт»
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17 июня в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» пройдёт шестой матч финала плей-офф НБА между «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Начало игры запланировано на 4:00 мск.

Прогноз CBS Sports на шестой матч финала НБА «Бостон» — «Голден Стэйт».

«Голден Стэйт» лидирует в серии со счётом 3-2. Подопечным Стива Керра достаточно ещё одной победы для того, чтобы стать чемпионом.

Эксперты считают фаворитом хозяев паркета: поставить на победу «Бостона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.65. Успех «Уорриорз» оценивается в 2.47. На ничью к исходу 48 минут игры дают 13.50.

Букмекеры не уверены, что шестой матч «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» получится результативным: тотал больше 212.5 очка идёт за 2.06, а тотал меньше 212.5 очка – за 1.77.

Итоговая победа «Бостона» в шестой игре доступна за 1.62, а победа «Уорриорз» — за 2.40.

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