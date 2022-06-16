«Ботафого» — «Сан-Паулу»: прогноз Владислава Турова на матч чемпионата Бразилии

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч «Ботафого» — «Сан-Паулу» в рамках бразильской Серии А.



Ставка: индивидуальный тотал «Сан-Паулу» больше 15.5 фола за 2.03.



«Ботафого» проиграл в последних четырёх турах. При таких результатах клуб может расстаться с тренером. Хотя по игре «Ботафого» не так плох, но не везёт с набором очков. В любом случае против «победоносных» соперники очень много нарушают правила, в среднем 15,3 (17,4 дома). По фолам против себя команда Каштру в топ-5 чемпионата и вторая дома.



После победы над «Америка Минейро» в последнем туре «трёхцветные» продлили беспроигрышную серию до девяти туров! «Сан-Паулу» играет достаточно агрессивно, в среднем 15,4 фола (16,5 в гостях).



Матч будет обслуживать Вилтон Перейра Сампайо, у которого в этом сезоне в среднем 27,5 фола в туре. При этом нужно учитывать, что из общего среднего тотала 16 нарушений у гостевых команд. В отработанных восьми турах этого сезона в пяти случаях у гостей было от 16 нарушений.



«Сан-Паулу» уже успел сыграть с командами-лидерами, против которых много нарушают соперники («Фламенго» и «Аваи» в гостях и «Сеарой» дома), и со всеми было от 19 нарушений. С учётом средних цифр и манеры игры команд, вероятнее всего, «трёхцветным» придётся снова много нарушать», — сказал Туров.