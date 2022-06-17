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Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут: букмекеры назвали шансы россиянина на победу

Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут: букмекеры назвали шансы россиянина на победу
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17 июня Даниил Медведев и Роберто Баутиста-Агут сыграют в четвертьфинале турнира в Галле. Начало — не ранее 14:30 мск.

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Каждую из трёх предыдущих встреч выиграл Роберто Баутиста-Агут. Все они состоялись на хардовом покрытии.

Эксперты считают явным фаворитом Даниила Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.36. На успех Баутиста-Агута предлагается заключить пари за 3.15.

Аналитики не уверены, что матч Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.87, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.93.

Ставки на третий сет идут с коэффициентом 2.64.

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