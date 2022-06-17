Букмекеры оценили шансы Зелимхана Бакаева забить «Спартаку» после перехода в «Зенит»

По окончании сезона-2021/2022 «Спартак» не стал продлевать контракт с Зелимханом Бакаевым, футболист стал свободным агентом и присоединился к «Зениту». Букмекеры сделали прогноз на результативность полузащитника в новой команде в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023.

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По мнению экспертов, ждать от Бакаева много голов не стоит. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности. Если игрок забьёт три гола или меньше, сыграет коэффициент 1.65 — 60% вероятности.

Гол Зелимхана в ворота московского «Спартака» оценивается аналитиками в 2.90 (34%). Поставить на то, что полузащитник получит хотя бы одну красную карточку, можно за 3.20 (31%).

25-летний Зелимхан Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» дебютировал в 2015 году. Провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач.

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